Calcio: D'Amico, 'Immobile-Cairo? Pessima figura del presidente'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Non so che dire veramente, una caduta di stile da parte di Cairo". Questo il commento di Vincenzo D'amico, bandiera della Lazio con cui ha vinto lo scudetto del 1974, all'Adnkronos, in merito alla lite che ha visto protagonisti l'attaccante della Lazio Ciro Immobile e il presidente del Torino Urbano Cairo al termine del match di ieri sera. "Continuo a non capire il motivo - prosegue D'Amico - che ha spinto Cairo a prendere di petto Immobile a fine partita, solo per aver fatto bene il suo lavoro".