Authenticleader: il vero potenziale della leadership

La leadership e la capacità di un’azienda di raggiungere alti livelli di fatturato hanno un collegamento molto più stretto di quello che si possa pensare. Quando si parla di leadership solitamente ci si riferisce all’impatto a livello di motivazione che si impartisce al team e alla performance che ne consegue. Questa correlazione è ormai dimostrata da anni, ma il vero potenziale della leadership è molto più ampio e riesce a incidere in maniera decisiva anche sul fatturato di un’azienda.

Saper esercitare la propria leadership ha infatti dei risvolti incredibilmente positivi su tutte le principali leve strategiche di ogni azienda. Basti pensare a quanto costi e ricavi aziendali dipendano dalla capacità di saper costruire una relazione autentica nel sistema intorno all'azienda. Un primo esempio sono le negoziazioni con i fornitori. C’è chi sceglie di supportare una determinata azienda perché crede nella sua mission. Nella prima ondata Covid ci sono stati casi di filiere sane e compatte su cui le aziende hanno potuto fare affidamento, in contrasto invece con imprese che hanno dovuto faticare non poco per mantenere i propri fornitori, arrivando alle volte a perderli.

Un altro aspetto fondamentale è la fedeltà dei clienti che si rispecchiano nei valori dell’azienda e sono quindi disposti a sostenerla fortemente mostrando anche pazienza in caso di disservizi. Gli investitori inoltre prediligono le realtà con una visione chiara, netta, in grado di coinvolgere persone e risorse. Infine i collaboratori, siano essi dipendenti interni o figure esterne, preferiscono lavorare in realtà dove sentirsi apprezzati come individui e dove contribuire a creare qualcosa che abbia un significato. I talenti si avvicinano così, valorizzandoli come persone, il solo stipendio non può bastare.

Un tessuto di relazioni autentiche che abbiano un impatto enorme sulla performance aziendale si costruisce partendo dalla passione per quello che si fa, avendo chiaro il contributo che l’azienda dà all’intero sistema e quindi la sua Missione finale. Le persone in generale cercano uno scopo e si innamorano di quelle aziende in cui riconoscono un’anima e una missione vera e autentica. In questo contesto il ruolo dell’imprenditore è fondamentale, perché molte volte è la faccia dell’azienda verso l’esterno e perché, nella maggioranza dei casi, è il principale motore di passione ed energia per tutta l’azienda. Vale la pena quindi partire da quello che è un significato più ampio della leadership.

In #Authenticleader viene spesso utilizzata una frase di Gilles Pajou, manager francese che Robert Dilts sceglie per definire la leadership nel suo libro “Leadership e Visione Creativa” edito da 20 anni: “Creare un mondo al quale gli altri abbiamo voglia di appartenere”. Questa definizione pone l’accento sull’importanza di passione e visione per creare un sistema intorno all’azienda, che le permetta di progredire ed innovare. L’emergenza Covid ci ha posto davanti all’imprescindibile necessità di rivedere il nostro modo di fare impresa ponendo al primo posto l’importanza delle relazioni interne ed esterne all’azienda. Per questo #Authenticleader promuove una leadership di sistema che coinvolga fornitori, clienti, distributori, investitori e collaboratori.

Tutto questo non si costruisce a tavolino, come forse è stato fatto in alcuni casi nei decenni passati con il marketing, ma deve sgorgare in modo autentico da chi ha creato quell’azienda.

“Nella nostra esperienza, la maggioranza degli imprenditori ha un perché molto forte” spiega Giovanna Carucci, Founder di #Authenticleader “quando ha creato o ha preso il timone di quell’azienda, aveva un sogno e voleva dare un contributo al sistema, la questione è che ogni tanto se lo dimenticano o vengono schiacciati da quelle teorie di business che dicono che tutto deve essere razionale e di testa. Nella nostra community, moltissimi degli imprenditori vedono una crescita immediata dell’energia in azienda, della motivazione e dell’engagement e questo porta subito dei risultati anche in termini di performance.”

Quando l’imprenditore ritrova la sua chiarezza e la sua passione riesce a vedere nuove opportunità di business, riesce ad essere resiliente e a costruire relazioni più solide ed affidabili intorno alla sua azienda. A conti fatti si tratta di un potenziale enorme.