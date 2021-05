Tennis: Malagò, 'mancato invito a Internazionali sgarbo senza precedenti'

Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "Non ho avuto il privilegio di avere un invito da parte degli organizzatori degli Internazionali d’Italia di tennis. Penso sia stato uno sgarbo istituzionale di una gravità senza precedenti non nei confronti della mia persona ma dell’ente che rappresento e al tempo stesso anche del segretario generale". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando il mancato invito agli Internazionali di tennis. “Ma questo - prosegue Malagò - è in linea con le dichiarazioni fatte dal presidente Binaghi in conferenza stampa che fatica a rassegnarsi a quello che è il giudizio chiaro e super democratico delle elezioni”.