Sport: Vezzali, 'grazie al presidente Sassoli per Next Generation Eu'

Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "Oggi sono a Bruxelles per il Consiglio UE dei Ministri dello Sport. Ho iniziato la giornata incontrando Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. A lui ho detto 'grazie' per aver sostenuto la battaglia sul Next Generation Eu. Ha assicurato il supporto del Parlamento per le azioni comuni di rilancio dello sport europeo nell’era post-Covid". Così su Instagram la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali.