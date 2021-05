Sport e Salute: Cozzoli, 'è tra le prime 200 imprese green d’Italia’

Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - “La responsabilità ambientale è già da tempo all’attenzione delle nostre azioni. È sbagliato parlare di ambiente pensando solo al futuro. Noi siamo tra le 200 imprese in Italia più sostenibili, secondo un istituto tedesco di qualità e finanza. Sport e Salute non fa questo per avere dei premi, ma vogliamo essere da esempio su come sport e ambiente siano sinonimi”. Lo dice il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, nel corso del seminario ‘Lo sport durante e oltre la pandemia’.

“Sostenibilità e impegno ambientale sono ormai obbligatori per promuovere progetti. Nei prossimi giorni la società adotterà un piano interno dedicato interamente alla sostenibilità e all’efficientamento dello stesso ente, sulle procedure interne, dai modelli di welfare alla promozione di queste tematiche sul territorio attraverso la Scuola dello Sport”, aggiunge Cozzoli.