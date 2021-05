Sirti riconosciuta come Partner dell'anno da Juniper Networks

Sirti Digital Solutions, la business unit di Sirti specializzata nello sviluppo di complessi progetti di trasformazione digitale, ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta come Partner dell'anno da Juniper Networks, leader nelle reti sicure Ai-driven. Ogni anno Juniper Networks premia i partner che hanno creato soluzioni innovative per promuovere nuovi business, dimostrato grande attenzione all’aspetto della customer experience, e superato gli obiettivi finanziari.

Sirti Digital Solutions è stata riconosciuta nella categoria di Service Provider Partner EMEA per la sua capacità di sviluppare le migliori soluzioni di rete, integrando le tecnologie Juniper Networks.

I premi Partner of the Year fanno parte del programma Juniper Partner Advantage (JPA). Il programma 2021è stato rinnovato e non solo riconosce i partner per le loro prestazioni eccezionali, ma si concentra anche sul loro miglioramento attraverso specializzazioni, certificazioni e programmi Enterprise Plus e Deal Registration.

"Il successo di Sirti come partner dell'anno 2020 per i fornitori di servizi EMEA è molto meritato e Juniper Networks ne è entusiasta. L'impegno di Sirti nell'aiutare Juniper ad essere leader nella fornitura di servizi di Experience-First Networking, abbracciando gli audaci standard di agilità e ingegnosità aziendale di Juniper, è ciò che gli è valso questo riconoscimento", ha affermato Sander Groot, responsabile dei canali EMEA e CALA di Juniper Networks. "Siamo lieti di proseguire la nostra partnership con Sirti e non vediamo l'ora di continuare a collaborare con successo quest'anno e in futuro".

"È un onore essere riconosciuti da Juniper Networks come miglior Service Provider Partner EMEA nel 2020", ha affermato Benedetto Di Salvo, Head of Sirti Digital Solutions. “Grazie ai nostri costanti investimenti in innovazione e al know-how del nostro team, siamo in continua evoluzione. Con una presenza unica e la capacità di intervenire su tutto il territorio, possiamo implementare soluzioni di ultima generazione nei settori del cloud, edge computing, IoT, cybersecurity, automazione di rete e virtualizzazione, facendo leva su partnership con i principali vendor globali di ICT. Inoltre, la nostra capacità di realizzare progetti digitali complessi per le imprese in alcuni settori strategici, come Utilities, Banking e Public Sector, renderà ancora più forte in futuro la sinergia con Juniper Networks”.

Sirti S.p.A. Sirti è un hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete. Fondata nel 1921, opera nei settori delle Telecomunicazioni, Energia, e Digital Solutions con circa 3.800 dipendenti. Sirti è player di successo anche a livello internazionale in Europa e in Medio Oriente.