Budapest, 18 mag. -(Adnkronos) - Alessandro Miressi vola in finale nei 100 stile libero ai campionati europei con il nuovo record italiano. Nella vasca della Duna Arena di Budapest il piemontese tocca in 47"53, il miglior crono delle due semifinali. Eliminato l'altro azzurro Lorenzo Zazzeri che in 48"59 realizza il decimo tempo.