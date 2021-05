Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il futuro si costruisce imparando dal passato. I musei sono custodi della nostra storia e saranno protagonisti della nostra rinascita. La loro riapertura è un messaggio di speranza per il mondo della cultura e per l'intera Nazione". Lo scrive in un post il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della Giornata internazionale dei Musei.