M5S: 'Rousseau macchia nobile storia con atti che legge non ammette'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Non comprendiamo come un compagno di viaggio con cui si è fatto un percorso insieme stia macchiando una così nobile storia con atti che la legge non ammette". Così il Movimento 5 Stelle in un passaggio del post sul profilo ufficiale Facebook in cui riporta come l'Associazione Rousseau si sarebbe rifiutata oggi di consegnare l'elenco degli iscritti. Nel post il M5S mette nero su bianco l'intenzione di adire le vie legali contro l'associazione guidata da Davide Casaleggio.