M5S: Conte al lavoro, rumors su ritorno Casalino

(Adnkronos) - Giuseppe Conte, nonostante la difficile partita per ottenere i dati degli iscritti (al momento ancora nelle mani di Rousseau), continua a lavorare alla rifondazione del Movimento 5 Stelle. L'ex premier è molto attivo in questi giorni: domenica ha visto in videoconferenza i parlamentari della Commissione Giustizia per parlare delle riforme in esame. Ieri sera, invece, ha incontrato - sempre in via telematica - i vertici dei gruppi di Camera e Senato: al centro del colloquio, la situazione politica.

Ma nel corso della video-call si sarebbe parlato anche di eventuali assunzioni negli staff pentastellati di Montecitorio e Palazzo Madama. In particolare, secondo quanto apprende l'Adnkronos, rumors di Palazzo sempre più insistenti raccontano di un possibile ritorno in campo di alcuni membri della squadra della comunicazione che ha lavorato per Conte a Palazzo Chigi durante i suoi due governi, a partire dal portavoce Rocco Casalino.