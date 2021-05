Lombardia: Pirellone approva la prima legge di revisione ordinamentale 2021 (4)

(Adnkronos) - Associazionismo fondiario: prevenire rischi idrogeologici. Viene promosso l’associazionismo fondiario inteso come strumento per il miglioramento dei fondi esistenti e la ricostituzione delle unità di coltivazione, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dei rispettivi proprietari e prevenire i rischi idrogeologici e di incendio contrastando l’abbandono dei terreni soprattutto nelle aree montane

Scuola: spazi aggiuntivi dalle fattorie didattiche. Previo accordo con l’Ufficio scolastico regionale, in deroga alle disposizioni vigenti e per il solo perdurare dello stato di emergenza, le fattorie didattiche potranno mettere i propri spazi e locali a disposizione degli istituti scolastici per assicurare il mantenimento delle disposizioni di sicurezza e distanziamento durante il corso e il programma delle lezioni

Caccia: l’obbligo del giubbino ad alta visibilità solo per i cinghiali. Molte le modifiche e le novità introdotte: il cacciatore d’ora in poi potrà provvedere alla segnatura dell’animale/volatile a cui ha sparato anche dopo il suo recupero e non necessariamente al momento della sua presunta uccisione. E’ fatto obbligo ai cacciatori di indossare il giubbino ad alta visibilità solo durante le battute di caccia al cinghiale e non per quelle alla lepre. Viene prorogata di 12 mesi la validità delle autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso in scadenza per questa stagione e per la prossima, pari a 942 e 498 licenze in provincia di Bergamo e a 735 e 5.141 licenze in provincia di Brescia: la complessità delle attività istruttorie da svolgere per il rinnovo di tali autorizzazioni non consentirebbe infatti agli uffici competenti di esaminare in tempo utile tutte le richieste.