Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Nell'ultimo decreto sull'emergenza Covid "ci sono dei notevoli passi avanti e ci sono dei punti ancora da migliorare. Nel complesso, direi più sì che no, con del lavoro da fare. Come Regioni, siamo disponibili a continuare a dare il nostro apporto". Lo dice Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, in un'intervista a 'La Stampa'.