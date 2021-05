Coni: Malagò, ‘sintonia con Giorgetti, abbiamo fatto una bella chiacchierata’

Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - “Ho avuto modo di fare una bella e importante chiacchierata con il ministro Giorgetti, un appuntamento fissato da tempo, su tanti temi ma anche su argomenti di sport”. Lo rivela il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine di un evento al salone d’Onore a Palazzo H. “Se c’è stata sintonia tra noi? Sì, altrimenti non avrei detto importante e bella. Io penso che di tutto quello che è successo prima è assolutamente indispensabile per non dire doveroso evitare di parlarne, non serve a nulla. Con fair play, è inutile andare a raccontare, tanto c’è la storia che lo farà. A me fa invece piace guardare avanti”, aggiunge il numero uno dello sport italiano.