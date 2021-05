Reggio Emilia, 18 mag. (Adnkronos) - "Bonucci non giocherà domani, ha avuto un problema al ginocchio, quasi una distorsione, in una partitella in allenamento e domani non sarà a disposizione". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta dove mancherà il difensore bianconero.