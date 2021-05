Calcio: Juventus, la nuova maglia celebra il decennale dell'Allianz Stadium

Torino, 18 mag. - (Adnkronos) - La maglia della Juventus 2021/2022 celebra i dieci anni dell'Allianz Stadium, la casa bianconera. C'è il ritorno delle classiche strisce bianconere dopo due anni d’interpretazioni: prima il design metà e metà della scorsa stagione, poi le strisce pennellate del 2020/21. Inoltre, all'interno delle strisce nere appare un motivo sottile, ispirato alla Juve Walk of Fame. I pantaloncini della maglia saranno bianchi, mentre saranno disponibili calzettoni neri o bianchi.

Il tema della maglia è, come già accennato, il decimo anniversario del passaggio della Juventus dallo Stadio delle Alpi all'Allianz Stadium. La prima partita nel nuovo stadio si è svolta l'8 settembre 2011 ed è stata giocata tra la Juve e il Notts County, il club più antico del mondo, che ai tempi aveva ispirato l’iconica maglia a strisce bianconere. Una grafica personalizzata "10 anni in casa" appare sul colletto interno della maglia, in riferimento al decimo anniversario dell'apertura dello Stadium. La 'A' è stilizzata per assomigliare all'arco dello stadio. La nuova maglia farà il suo esordio nella finale di Coppa Italia del 19 maggio, e i bianconeri la indosseranno anche contro il Bologna nell'ultima gara di campionato.