Talent Garden apre un nuovo campus a Lille in partnership con Westfield

Talent Garden, la più grande piattaforma europea di networking e formazione per l’innovazione digitale nata in Italia nel 2011, prosegue la sua espansione internazionale in Europa e dopo la recente apertura a Barcellona ad ottobre 2020 arriva in Francia con l’apertura di un campus a Lille, in una delle principali città tech della regione, importante centro accademico e hub imprenditoriale.

Una nuova apertura che testimonia il processo di crescita intrapreso dall’azienda all’interno del panorama dell’innovazione digitale internazionale, affermandosi come solida ed efficace alternativa nei nuovi modelli di organizzazione del lavoro imposti dalla crisi in atto e della forte spinta alla digitalizzazione richiesta: una proposta, a cui molte aziende si sono rivolte, capace di combinare il lavoro a distanza con quello in ufficio, amplificandone i vantaggi, in totale sicurezza e in una logica di investimento su wellbeing e training dei propri dipendenti.

Il nuovo spazio di coworking Talent Garden Lille è situato nel centro commerciale Westfield Euralille, a pochi minuti dalla stazione di Lille-Flandres (Gare de Lille-Flandres). Un campus di 2.500m² che offrirà ai 300 futuri membri e a tutto il network Talent Garden una posizione strategica nel cuore di un quartiere in piena ristrutturazione e al crocevia dell’Europa (tra Parigi, Londra, Bruxelles e Amsterdam).

Davide Dattoli, CEO e Co-Founder di Talent Garden dichiara: “Per la nostra prima sede in Francia, abbiamo scelto Lille, che oltre ad essere il terzo centro d’affari della Francia, beneficia di una posizione estremamente strategica a livello europeo che ha permesso la crescita di un forte ecosistema digitale. La città sta diventando la base di molte startup e il luogo di approdo di professionisti del settore tech e da anni promuove attivamente l’industria digitale fino a rappresentare oggi la regione leader in Francia per servizi IT, e-retail, creazione digitale, big data e Industria 4.0. Una grande opportunità strategica per la nostra community europea di innovatori”.

Con più di 30.000 occupati nella filiera del digitale la città di Lille, e più ampiamente la regione Hauts-de-France, rappresenta un centro di fondamentale importanza per la crescita economica del paese e dell’Europa e nella regione sono presenti diversi poli di eccellenza dal potenziale innovativo riconosciuto a livello nazionale e internazionale.



L’espansione in Europa di Talent Garden

L’arrivo in Francia fa parte della strategia internazionale intrapresa dell’azienda che ha portato ad ottobre all’apertura del nuovo campus di Barcellona, un edificio ecosostenibile di più di 4.500 m2 nel 22@ distretto dell’Innovazione, nel quartiere di Poblenou. La decisione è stata determinata dalla crescita di Talent Garden a Madrid e della community di innovatori in Spagna nei mesi precedenti.

Inoltre, a inizio 2021 l’azienda ha annunciato un piano da oltre nove milioni di euro in partnership con CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione e GAMA, il Family Office della famiglia Marzotto, per un ulteriore rafforzamento a livello europeo, che punta alla trasformazione digitale del Sud Italia accelerando l’imprenditorialità legata ai temi dell’innovazione e della tecnologia, favorendo il fenomeno del South working e promuovendo la formazione sui temi del digitale attraverso l’offerta di Talent Garden Innovation School.

Talent Garden: un punto di riferimento per il mondo dell’innovazione internazionale capace di coniugare i nuovi modelli di lavoro imposti dalla pandemia.

Nell’anno della pandemia, Talent Garden è riuscita ad affermarsi come un punto di riferimento sicuro nel panorama dell’innovazione digitale internazionale, proponendosi come solida ed efficace alternativa nei nuovi modelli di organizzazione del lavoro imposti dalla crisi in atto.

“Nell’ultimo anno, abbiamo adattato i nostri campus alle nuove misure richieste dal Covid 19. Gli spazi di coworking sono diventati un’alternativa sicura, consolidandosi come la terza opzione, tra l’ufficio e il lavoro a distanza. Quando si è trattato di riaprire, guidati dall’importanza di mettere al centro la nostra community ci siamo concentrati su tre fattori chiave: pulizia e misure di sicurezza, riprogettazione degli spazi fisici e sostegno alla nostra comunità. Questi tre punti sono stati affrontati con estrema cautela e, poiché è nella natura sia dei nostri spazi che del nostro modello di business adattarsi a diversi scenari, continueremo ad evolvere e ad attuare nuove strategie man mano che si sviluppano” prosegue Davide Dattoli. “L’accelerazione del lavoro a distanza ha portato con sé la comprensione dei suoi benefici sia per le aziende che per i dipendenti. La necessità delle aziende è investire ancora più di prima nei propri dipendenti, nel loro sviluppo e nel loro wellbeing. Talent Garden rappresenta l’ambiente di lavoro multifunzionale del futuro e non solo per le sue capacità di fornire ambienti di lavoro sicuri, o la sua flessibilità e le opzioni a basso costo, ma anche per la sua cultura della formazione continua dell’innovazione e condivisione di conoscenza con continui percorsi di reskilling e upskilling per i suoi membri".