«Per noi la sostenibilità... non ha prezzo»

La strategia sostenibile, la Priceless Planet Coalition, una rinnovata attenzione al tema Esg: Mastercard ha da tempo adottato un modello di business che - oltre all'ovvia remunerazione degli azionisti - pretende una gestione che tende all'impatto zero. Una modalità multi-livello che merita di essere approfondita. Economymagazine.it si l'è fatta raccontare in dettaglio dal Country Manager Italia dell'azienda, Michele Centemero.

Centemero, come si coniuga il concetto di sostenibilità con quello dei pagamenti?

Il tema della sostenibilità è trasversale a ogni settore. Mastercard si differenzia come partner del settore tech e come brand dimostrando da anni la propria leadership nel campo della sostenibilità attraverso prodotti e soluzioni che vengano incontro all’esigenza di uno sviluppo responsabile. La nostra strategia si fonda su tre pilastri: differenziare, offrendo prodotti e soluzioni efficaci sul tema della sostenibilità; essere enabler del percorso verso la sostenibilità per i nostri consumatori, dando loro la possibilità di contribuire ogni giorno, nel proprio piccolo, alla salvaguardia dell’ambiente. E infine utilizzare il proprio network per guidare il cambiamento, partendo dal modo in cui Mastercard gestisce il proprio business fino alle interazioni con clienti e consumatori.

Quali soluzioni state adottando?

Da tempo Mastercard ha intrapreso un ampio percorso di sostenibilità per offrire prodotti e servizi differenzianti incentrati sul rispetto dell’ambiente, come ad esempio le prime carte di pagamento realizzate con materiali sostenibili, lanciate insieme a molte banche italiane. All’ inizio 2020, abbiamo poi lanciato il progetto Priceless Planet Coalition, una piattaforma globale per unire gli sforzi di sostenibilità aziendale e fare investimenti significativi per la salvaguardia dell’ambiente. Grazie all’impegno congiunto di consumatori, istituzioni finanziarie, commercianti e autorità locali, con la Priceless Planet Coalition ci impegniamo a contrastare il cambiamento climatico ponendoci un obiettivo ambizioso: piantare 100 milioni di alberi in cinque anni. La coalizione conta oggi sulla collaborazione di oltre 50 player in tutto il mondo, tra cui, in Italia, anche Eataly e Green Pea, il cui ingresso è stato annunciato proprio pochi giorni fa. Abbiamo infine lavorato con Doconomy alla realizzazione di Mastercard Carbon Calculator, uno strumento che permetterà ai consumatori di monitorare il proprio impatto ambientale, sulla base dei propri consumi, per controllare e bilanciare le proprie attività e spese e tutto attraverso una semplice app. Questo progetto incoraggia i titolari di carta a comprendere il loro impatto ambientale e spendere in modo più consapevole.

Perché oggi nessun player di nessuna industry può far "finta di niente" quando si parla di sostenibilità?

La situazione di emergenza globale che stiamo tuttora vivendo ha fatto emergere il tema di quanto il mondo sia, ormai, altamente interconnesso e come la salute e il benessere del nostro pianeta siano di primaria importanza. Sono i consumatori stessi, in base a quanto emerge da una recente ricerca Mastercard sul tema, a mostrare una rinnovata e mai così alta awareness sul tema della sostenibilità e del rispetto del nostro pianeta, con le nuove generazioni che vedono proprio nei brand e nelle aziende leader il punto di riferimento per la lotta al cambiamento climatico e alla tutela dell’ambiente. In questo contesto il ruolo delle imprese, la loro sensibilità e le loro azioni concrete a vantaggio di cause sociali e ambientali sarà sempre più importante per i brand stessi e per stabilire una buona relazione con i loro consumatori e dunque per continuare a far apprezzare le proprie soluzioni e prodotti.

Il Coronavirus ha incrementato la consapevolezza degli italiani sul tema?

Il Covid-19 ha indubbiamente risvegliato gli animi delle persone, che vedono la tutela del pianeta come una grande opportunità nella lunga strada nella direzione di una sostenibilità a 360°. A seguito della pandemia è cresciuto in modo significativo il desiderio da parte di italiani ed europei di salvaguardare l'ambiente, evidenziando come miliardi di consumatori nel mondo siano disposti ad adottare comportamenti più responsabili. Oltre la metà dei nostri connazionali (64% vs il 48% degli europei) considera oggi estremamente importante ridurre l’impatto dei propri consumi sull’ambiente rispetto all’inizio della pandemia. Non a caso, il 56% degli italiani (vs il 52% degli europei) afferma di aver acquisito maggiore consapevolezza sull’impatto ambientale delle proprie azioni post-pandemia. Pertanto, questa maggiore attenzione per l’ambiente si concretizza in una crescente tendenza verso modelli di spesa e di consumo più consapevoli e responsabili, oltre a una crescente volontà da parte degli italiani di cambiare le proprie abitudini d’acquisto per un impatto positivo sul pianeta.

Quali azioni concrete adotterete e quali i vostri obiettivi futuri?

Mastercard si è data degli obiettivi futuri molto importanti. Ci siamo infatti impegnati a raggiungere l’obiettivo emissioni nette zero entro il 2050, limitando l’aumento climatico a 1.5 gradi Celsius in linea con gli accordi internazionali e definendo nuove azioni per decarbonizzare la nostra catena di approvvigionamento. Inoltre, Mastercard ha emesso un'obbligazione di sostenibilità del valore di 600 milioni di dollari e ha recentemente annunciato che apporterà dei cambiamenti al suo modello di retribuzione dei dirigenti con l’obiettivo di accelerare il progresso basandosi su tre obiettivi ESG globali: zero impatto climatico, inclusione finanziaria e parità di retribuzione di genere.

Quale il target principale a cui vi rivolgete?

Il percorso che abbiamo intrapreso con la Priceless Planet Coalition e tutti gli altri progetti ha dato il via a un cammino che coinvolge senza distinzioni i nostri consumatori, partner, clienti e dipendenti. Si tratta solo dell’inizio di un percorso che faremo insieme, ponendoci sempre in un’ottica di massima apertura e dialogo con l’obiettivo di ottenere insieme un impatto positivo sull’ambiente, sul pianeta e sulla comunità globale.

Come influirà l'arrivo nel segmento degli "spendenti" della generazione Z?

Cresce sempre più l’attenzione degli italiani per la sostenibilità alla luce della pandemia e, in questo contesto, sono soprattutto i giovani, in particolare la Generazione Z, a vedere nell’impegno delle imprese la chiave per un massivo sforzo di sostenibilità. La già citata ricerca di Mastercard incentrata sulla sostenibilità mostra come l’82% degli appartenenti a questa categoria ritiene che sia fondamentale l’impegno delle imprese a favore della sostenibilità. Nell’ultimo periodo sono stati proprio i giovani i propulsori della spinta verso il cambiamento e la sostenibilità e ci aspettiamo che sarà proprio la loro grande determinazione, insieme al ruolo delle aziende leader, a segnare la strada della tutela ambientale e di una consapevolezza sociale che sia il più diffusa possibile.