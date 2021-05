Lombardia: F.Sala, 'accordo da 10 mln con università per sostenere economia circolare'

Milano, 17 mag.(Adnkronos) - Promuovere la transizione verso un'economia circolare, favorendo il trasferimento delle competenze e dei risultati della Ricerca e Innovazione su questo comparto strategico. E' l'obiettivo dell'accordo di collaborazione da 10 milioni di euro, di cui 5 finanziati da Regione Lombardia, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala, di concerto con l'assessore all'Ambiente e clima Raffaele Cattaneo.

L'intesa ha durata triennale e coinvolge Politecnico di Milano, università degli studi di Milano, università degli studi Milano-Bicocca, università degli studi di Pavia e Cnr - Stiima (consiglio nazionale della ricerca - sistemi e tecnologie industriali intelligenti per il manifatturiero avanzato). Prevede la realizzazione di nuovi impianti e dimostratori di tecnologie innovative, soluzioni integrate di economia circolare e modelli di business che riducono i rischi dell'investimento privato e permettono di svolgere attività di ricerca con ampie ricadute sulla collettività.

Con questo accordo, Regione Lombardia e gli enti coinvolti pongono le basi per la realizzazione di un futuro hub regionale per l'economia circolare, costituito da uno o più integratori regionali ('system integrators') a supporto della transizione. "Vogliamo dare un forte impulso all'innovazione con un sostegno diretto alle Università - ha dichiarato l'assessore Fabrizio Sala - e per questo investiamo sulla formazione dei nostri studenti e sulle infrastrutture con l'obiettivo di dare maggiore competitività al sistema produttivo. Vogliamo fare sistema per stimolare lo sviluppo di soluzioni innovative per l'industria manifatturiera e nuove tecnologie per la mobilità elettrica".