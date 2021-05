Lombardia: F.Sala, 'accordo da 10 mln con università per sostenere economia circolare' (3)

(Adnkronos) - La novità si inserisce in un percorso internazionale, quello avviato nell'ambito del network interregionale Vanguard Initiative e in particolare nella Pilot Initiative Esm - Efficient and Sustainable Manufacturing, coordinata dalle Regioni Catalunya e Lombardia. L'innovativa infrastruttura pilota è inquadrata nel framework di un programma di ricerca e innovazione ambizioso e in grande sinergia con le priorità della 'roadmap lombarda per la ricerca e innovazione nell'economia circolare' e della 'smart mobility and artificial intelligence - strategia e progetti per l'innovazione del sistema della mobilità di Regione Lombardia'.

Gli enti di ricerca coinvolti co-finanzieranno l'Accordo complessivamente con 5.056.415,20 euro, così suddivisi:

Politecnico di Milano, 3.211.847,65 euro;

Università degli Studi di Milano, 226.865,56 euro;

Università degli Studi Milano-Bicocca, 261.331,95 euro;

Università degli Studi di Pavia, 853.286,79 euro;

CNR - STIIMA, 503.083,31 euro.

L'idea è quella di promuovere un'azione di ricerca multi-disciplinare, sull'intero ciclo di vita del prodotto, sviluppando: nuovi metodi e soluzioni per la progettazione di prodotti modulari pensati per molteplici cicli d'utilizzo, così da favorire la riduzione della produzione di rifiuti, più facilmente disassemblabili. Oltre a questi saranno sviluppati nuovi processi di de-and remanufacturing per il recupero delle funzioni e dei materiali da prodotti post-uso, nuovi processi e sistemi di produzione circolari per riprocessare e riassemblare prodotti ad alto valore, in grado di favorire il riuso di materiali e componenti nell'ottica della visione 'end of waste'. Prevista anche la messa a punto di nuovi modelli di business circolari cross-settoriali (e simbiosi industriale), per garantire la fattibilità economica delle filiere circolari e - nuove soluzioni digitali, ispirate all'Industria 4.0, in grado di aumentare la tracciabilità delle risorse attraverso filiere settoriali diverse e di integrare gli attori della filiera circolare.