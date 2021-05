Lampedusa: in corso ispezione Gdf al Deposito carburanti aeroporto, sul posto anche i pm**

Palermo, 17 mag. (Adnkronos) - È in corso una ispezione presso il Deposito carburanti dell'aeroporto di Lampedusa gestito dalla società Nautilus Aviation S.p.a. Sul posto personale della Compagnia Gdf di Agrigento agli ordini del maggiore Giordano, della Tenenza Gdf di Lampedusa e gli ingegneri Consulenti tecnici della Procura di Agrigento, coordinati dal Procuratore Aggiunto Salvatore Vella e dal PM Cecilia Baravelli. L'impianto è ancora sotto sequestro giudiziario disposto con provvedimento del Gip di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica "per gravi violazioni della normativa antincendio, a tutela della sicurezza aeroportuale e degli stessi lavoratori in servizio presso il deposito carburanti della Nautilus".