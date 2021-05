Italia-Tunisia: delegazione Fi incontra ambasciatore

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Italia e Tunisia sono legate da un rapporto consolidato nel tempo che, in questa particolare fase storica, deve ancora di più rafforzarsi". Lo ha affermato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione, che questa mattina, insieme a Raffaella Bonsangue, Responsabile Fi per la Cooperazione, ha incontrato l'ambasciatore di Tunisia in Italia, Moez Sinaoui.

"Nel corso del cordiale incontro -aggiunge- abbiamo discusso della situazione attuale, anche alla luce delle nuove sfide imminenti, in molti ambiti, che necessitano una sempre più stretta sinergia tra Roma e Tunisi. Il controllo delle frontiere e la lotta all'immigrazione clandestina sono obiettivi chiari e precisi per il nostro Paese. Al contempo vanno rafforzate le relazioni bilaterali, promossi progetti di sviluppo nel contesto di quello che abbiamo chiamato 'Piano Marshall per l'Africa', finanziato dall'Ue ed incentivate le interazioni e le partnership in campo economico, che possono e devono rappresentare opportunità da cogliere per le nostre aziende, comunque già molto presenti nel Paese".