Editoria: arriva la Treccani Junior, l'enciclopedia come una favola della buonanotte (2)

(Adnkronos) - "Nel loro susseguirsi coerente e lineare, gli approfondimenti, le definizioni di vocabolario e le brevi biografie, sempre animate da foto e immagini, divengono infatti la sostanza di una narrazione che ricorda quella dei libri di fiabe, da leggere prima di andare a dormire", spiega l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

"Concepita per donare ai più piccoli la consapevolezza e la sicurezza necessarie per affrontare il futuro con serenità", la Treccani Junior è uno strumento educativo, ma anche di intrattenimento. Capace di tenere alta l'attenzione di bambini e bambine e di nutrirne l'insaziabile curiosità, è "un supporto ideale per accompagnare la crescita e lo sviluppo infantile ed emotivo dei più piccoli, dove la scoperta del mondo parte, prima di tutto, dalla graduale conoscenza di sé".