Danone: dal 15 settembre nuovo Ceo, sarà Antoine de Saint-Affrique

Parigi, 17 mag. (Adnkronos) - Antoine de Saint-Affrique sarà il nuovo Ceo del gruppo Danone dal 15 settembre 2021. Lo rende noto il colosso dell'alimentare al termine del Cda che si è riunito al termine di un lungo processo di selezione. De Saint-Affrique sostituirà Véronique Penchienati-Bosetta e Shane Grant che assicuravano l'interim.

Inoltre la nomina di Antoine de Saint-Affrique nel cda del gruppo sarà proposta dal Cda in occasione dell'Assemblea degli azionisti prevista nell'aprile del 2022. De Saint-Affrique era Ceo di Barry Callebaut dall'ottobre del 2015. In precedenza ha lavorato in Uniliver.

"Sono orgoglioso e onorato di raggiungere e presto guidare un'azienda che è sempre stato una fonte di ispirazione per me", commenta de Saint-Affrique.