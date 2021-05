Parigi, 17 mag. (Adnkronos) - "La nostra priorità è rinnovare i contratti con gli altri laboratori farmaceutici che hanno tutti onorati i loro impegni". Ad affermarlo è la vicepresidente della Commissione Ue e Commissaria Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager in un'intervista al quotidiano economico francese 'Les Echos' in merito all'eventuale rinnovo del contratto per l'AstraZeneca che scade a giugno.