Covid Toscana, oggi 382 contagi: bollettino 17 maggio

(Adnkronos) - Sono 382 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 17 maggio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook.

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 382 su 9.050 test di cui 6.947 tamponi molecolari e 2.103 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,22% (10,0% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 1.693.010", spiega Giani, ricordando anche che "nella giornata di oggi partono le prenotazioni per le vaccinazioni per la fascia 1972-1973".

