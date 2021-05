Covid: Occhiuto, 'coprifuoco alle 24, Paese torni a correre'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “I dati del rapporto Confcommercio-Censis sull'impatto della pandemia devono far riflettere. Nel 2020, a causa della crisi e dell’incertezza provocati dal Covid, abbiamo avuto un crollo dei consumi pari a 1.831 euro a testa, con un aumento del risparmio di 82 miliardi. Il 20% degli italiani ha già deciso che non andrà in vacanza quest’estate e quasi la metà delle famiglie (il 47,4%) non ha ancora deciso cosà farà. Servono decisioni coraggiose, da subito, per aiutare la nostra economia. Nel pomeriggio si riunirà la cabina di regia del governo: Forza Italia chiede che il coprifuoco venga spostato almeno alle ore 24 e che si proceda con le riaperture per tutti i settori ancora ai box. Facciamo tornare il Paese a correre”. Lo afferma Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera.