Covid: Lele Mora, ‘discoteche trattate malissimo, bene che riaprano’ (2)

(Adnkronos) - Quanto alla possibilità di fare il vaccino nelle discoteche, Lele Mora urla di “no, mai e poi mai, non è proprio il caso: nelle discoteche si va per divertirsi e semmai dovevano pensarci prima, quando erano chiuse, ma il problema è che i vaccini mancavano, non come in Gran Bretagna dove il premier Johnson ha vaccinato tutti, a tappeto, in ogni posto possibile e perfino nelle chiese”.

“Personalmente - aggiunge – ritengo che il Covid sia come tutte le altre influenze, ma il vaccino lo farò ugualmente perché devo girare il mondo e anche se credo di aver preso il coronavirus dopo il concerto di Marco Carta del Capodanno 2020, quando restai a letto con la febbre per un mese intero. La mia lunga convalescenza non fu dovuta all’operazione per il sarcoma del 23 dicembre – precisa - Dal tumore sono guarito ed è stato causato anche dallo stress del carcere per cui ho scontato una pena giusta, ma ora sono fuori e sto bene anche grazie al fatto che sono una persona positiva e ho fede. Penso sempre al bene, mai al male. E faccio anche molte opere di bene, ma non le pubblicizzo. Quando ero in galera – conclude – mi è apparso Padre Pio assieme a una luce bianca... non so se sia stata un'allucinazione, fatto sta che il giorno dopo sono uscito”.

(di Cristiano Camera)