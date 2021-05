Covid: Baudo, ‘subito il vaccino agli over 80 in attesa, a questa età ogni giorno in più è perso’**

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Si faccia presto per intervenire sul mezzo milione di over 80 che ancora non è stato vaccinato perché limitato dal punto di vista fisico o tecnologico. Lo chiede Pippo Baudo che all’AdnKronos spiega: “A questa età ogni giorno è un giorno in più, un giorno perso. Dopo gli 80 anni bisogna intervenire subito”. Gli anziani in attesa, sottolinea Baudo, “sono miei coetanei e hanno diritto all’assistenza che io fortunatamente ho avuto perché ho fatto in tempo. Magari non hanno parenti, non hanno qualcuno che si occupi di loro. Qualcuno che li conosce faccia il possibile perché possano intervenire e fare questo benedetto vaccino che è salvifico”, è l'appello di Baudo.