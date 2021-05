Firenze, 17 mag. - (Adnkronos) - L'agente dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, Darko Ristic, nelle scorse ore ha raggiunto Firenze. Il procuratore ha condiviso una foto insieme al 21enne serbo per le vie del capoluogo toscano. Ristic dovrebbe incontrare il presidente viola Rocco Commisso per discutere del rinnovo del suo assistito, autore di 21 reti in questo campionato.