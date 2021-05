Bitcoin: continua trend altalenante, in ultimi 7 giorni -25% (2)

(Adnkronos) - Nei giorni scorsi Mush ha affermato di essere preoccupato "per il rapido aumento dell'uso di combustibili fossili per il mining e le transazioni di Bitcoin, in particolare del carbone, che genera le peggiori emissioni rispetto a qualsiasi altro tipo di combustibile". "La criptovaluta è una buona idea per molti aspetti e crediamo che abbia un futuro promettente, ma questo non può avere un elevato costo ambientale", ha aggiunto il fondatore di Tesla.

"Tesla non venderà alcun Bitcoin e intendiamo utilizzarlo per le transazioni non appena il mining si sposterà verso un'energia più sostenibile. Stiamo anche guardando ad altre criptovalute che utilizzino meno dell’1% di energia per transazione di Bitcoin", ha osservato ancor Musk. Inoltre, lo stesso Musk oggi "ha personalmente smentito molte voci circolate in mattinata, dopo aver chiarito che Tesla non aveva venduto recentemente alcun bitcoin in suo possesso", rileva l'analista.

Dopo essere sceso a 42 dollari il bitcoin è rimbalzato e scambia attualmente intorno ai 43 mila dollari mentre ethereum quota in area 3.206 dollari dopo aver toccato un minimo a 3.095 dollari.