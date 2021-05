Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Monica Cirinnà ha scelto di sostenere la mia candidatura, la ringrazio, sarà protagonista di questa campagna elettorale con il suo impegno e le sue idee, come tantissime altre donne del Pd. La squadra che vorrò con me avrà molte donne in posizioni importanti". Lo ha detto Roberto Gualtieri a Radio24.