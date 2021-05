Recovery: M5s, 'snellire procedure ma no a deregulation'

Roma, 16 mag (Adnkronos) - “Dalle bozze di decreto riportate dai media in merito alla semplificazione delle procedure autorizzative di opere e impianti legate al Pnrr, sembra emergere un quadro contraddittorio che da un lato rischia di dar vita a una pericolosa deregulation e dall’altro potrebbe ingenerare l’effetto opposto e allungare ancor più tempi e passaggi". Lo dicono le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente e Attività produttive.

"È necessario che si apra al più presto un tavolo di confronto -proseguono- in modo da analizzare per tempo i risvolti delle diverse prescrizioni e trasformare davvero in meglio il Paese, realizzando nel concreto la transizione ecologica e solidale".

"Negli ultimi anni è stato possibile riciclare meglio i rifiuti grazie ai decreti End of waste, poi il controllo terzo di Ispra ha consentito di garantire concorrenza e qualità delle aziende che svolgono servizi ambientali; e sono nati migliaia di posti di lavoro grazie al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento. Ora stiamo semplificando e potenziando il superbonus. È questa la direzione da intraprendere: regole chiare e lungimiranza”, concludono.