Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Il Partito democratico ha una sola priorità: che vengano spese bene e nei tempi giusti le risorse europee. Ma per farlo serve l’impegno di tutti i partiti al governo. Non si può stare con un piede dentro e un piede fuori. E’ il tempo della serietà, non della propaganda". Lo ha detto ai telegiornali la vicesegretaria del Partito democratico Irene Tinagli.