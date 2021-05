Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Mi pare che Draghi penda più dall'altra parte, per le scelte di fondo. La destra reagisca, io avevo proposto un coordinamento parlamentare, FdI con la libertà che ha può fare un lavoro prezioso anche per quella parte del centrodestra che è al governo". Lo ha detto Giorgia Meloni a Mezz'ora in più.