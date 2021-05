Governo: Gualtieri, 'no Salvini a riforme fa perdere soldi, ma Pd è garanzia per il Pnnr'

Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Ci sono delle increspature nella maggioranza, Salvini dice di no alle riforme. Forse non ha capito che così perderemo i soldi, ma il Pd è il baricentro e la garanzia che l'Italia non perderà la straordinaria opportunità del Pnnr". Lo ha detto Roberto Gualtieri a Radio 24.

Nel Pd "io vedo una forte unità che nasce dalla consapevolezza di quanto fatto. Grazie al Pd l'Italia in crisi con il Papeete di Salvini è riuscita a rilanciarsi e affrontare la pandemia cambiando l'Europa e ottenendo un piano di rilancio -ha spiegato l'ex ministro dell'Economia-. Il Pd è stato decisivo per salvare l'Italia, noi abbiamo puntato sull'Europa e ottenuto che l'Europa ci aiutasse".