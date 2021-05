Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Quando abbiamo fondato FdI gran parte delle persone, anche a destra, ritenevano che non ce l'avremmo fatta, consideravano la nostra mozione velleitaria, che la nostra storia sarebbe stata cancellata. Io penso che abbiamo contribuito a salvare la destra italiana, non per fatto ideologico, ma perchè credo ci sia bisogno di un partito di destra in Italia". Lo ha detto Giorgia Meloni a Mezz'ora in più.