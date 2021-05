Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Oggi in Italia ci sono stati 93 decessi per #COVID19. Non succedeva da ottobre 2020 di scendere sotto la soglia dei 100 morti al giorno. Parallelamente gli accessi in terapia intensiva calano sempre di più. Si vedono gli effetti della campagna vaccinale. Teniamo duro!". Lo scrive in un tweet il ministro ai Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà.