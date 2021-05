Tennis: Internazionali Bnl, Djokovic batte Tsitsipas in rimonta e vola in semifinale**

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Novak Djokovic batte Stefanos Tsitsipas in rimonta nei quarti di finale degli Internazionali Bnl di Roma e si qualifica per le semifinali. Il numero 1 del mondo si impone in tre set sul greco, in una gara interrotta ieri per pioggia e ripresa questa mattina, con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 in tre ore e 16 minuti. Il serbo questa sera in semifinale affronterà i vincitore dell'altra sfida tra Rublev e Sonego.