Quartararo in pole nel Gp di Francia, Morbidelli 4°

LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) - Fabio Quartararo conquista la pole position nel Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale. Sul circuito di Le Mans, il pilota della Yamaha fa registrare il giro più veloce (1'32"600) e scatterà dalla prima casella seguito dal compagno di squadra Maverick Vinales e dalla Ducati di Jack Miller. In seconda fila Franco Morbidelli, quarto davanti a Johann Zarco e Marc Marquez. Nono posto, invece, per Valentino Rossi. "Penso di non essere mai stato così nervoso prima di una qualifica - le parole a caldo di Quartararo - Siamo andati con la media che non avevamo provato nel week-end, mi sono accorto che la pista era secca tranne che nell'ultimo settore. Prima dell'ultimo giro mi son detto 'ok, prendo la prima fila oppure cado'. Non pensavo fosse un giro così buono - prosegue il francese della Yamaha -, abbiamo fatto una modifica prima di salire sulla moto, non era buona ma sono contento di esserci riuscito lo stesso". (ITALPRESS). spf/ari/red 15-Mag-21 15:16