Olimpiadi: Federer chiede decisione finale su Giochi Tokyo, 'ci saranno o no?' (2)

(Adnkronos/Dpa) - Federer, reduce da un lungo stop per un infortunio al ginocchio, ha giocato in quattro precedenti Olimpiadi, vincendo l'oro in doppio con Stan Wawrinka a Pechino nel 2008 e l'argento in singolare a Londra 2012, dove Andy Murray gli ha negato il successo nella finale di Wimbledon. È pronto per giocare il suo secondo torneo la prossima settimana all'Open di Ginevra, per poi andare al Roland Garros, avendo Wimbledon all'orizzonte. È probabile che lui e la moglie Mirka e la loro famiglia trascorreranno diverse settimane a distanza mentre Federer collabora, ove necessario, con le bolle dei tornei, limitando le dimensioni degli entourage dei giocatori. "Metterà alla prova un po' la situazione in casa", ha detto Federer. "Ne ho parlato molto con Mirka. Adesso è il ritorno la priorità".