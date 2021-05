Covid: nuovo record di vaccinazioni in Sicilia, raggiunta quota 55 mila somministrazioni

Palermo, 15 mag. (Adnkronos) - Nuovo record di vaccinazioni in Sicilia. Alle 21 è stato raggiunto negli hub dell'isola la quota di quasi 55 mila somministrazioni di vaccino. Si tratta di 54.924 vaccini, di cui 39.721 alla prima somministrazione e 15.203 per il richiamo. Intanto, da domani in tutti gli Hub e centri di somministrazione dell’Asp di Palermo, l’Open Day - cioè la possibilità di effettuare la vaccinazione anticovid senza prenotazione - sarà possibile soltanto per la tipologia di siero Astra Zeneca e Johnson & Johnson.

E’, invece, sospeso l’Open Day per Pfizer e Moderna. A queste ultime due tipologie di vaccino avranno accesso soltanto coloro i quali hanno prenotato la somministrazione. "La risposta straordinaria di adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione impone di ottimizzare la pianificazione dell'utilizzo delle dosi e mettere in sicurezza le seconde somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna programmate la prossima settimana", dice l'Asp.