Calcio: Serie A, Roma-Lazio 2-0**

Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - La Roma batte 2-0 la Lazio nell'anticipo serale della 37/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. A decidere il match le reti di Mkhitaryan al 42' e Pedro al 78'. Nel finale i biancocelesti restano anche in dieci per l'espulsione di Acerbi per doppia ammonizione all'88'. In classifica i la Lazio al 6° posto con 67 punti dicendo addio alle residue chance di qualificazione alla Champions League, mentre i giallorossi salgono a quota 61 consolidando la settima posizione, che qualifica alla Conference League.