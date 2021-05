Udc: Consiglio nazionale rigetta dimissioni Cesa**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Si è svolto il Consiglio nazionale dell’Udc che, all’unanimità, ha rigettato le dimissioni del segretario nazionale Lorenzo Cesa. I consiglieri nazionali, "nel pieno rispetto del lavoro dell’autorità giudiziaria - si legge in una nota del partito centrista - hanno chiesto a Cesa di proseguire nel suo operato di segretario politico ritenendo ciò un atto di amore e generosità verso la comunità dello Scudo crociato. Il Consiglio nazionale, inoltre, ha dato mandato al segretario nazionale - considerato come un elemento di unità e garanzia per tutti gli iscritti - di traghettare il partito, come deciso nel novembre del 2020, verso il Congresso nazionale".