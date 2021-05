Tennis: Internazionali Bnl, Nadal batte Zverev e va in semifinale**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Rafa Nadal si qualifica per le semifinali degli Internazionali Bnl di Roma. Lo spagnolo supera nei quarti il tedesco Alexander Zverev e si vendica dopo che la scorsa settimana, a Madrid, sempre in semifinale il tedesco superò il mallorchino. Il numero 2 del mondo questa volta non concede possibilità e si impone in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in due ore. Nadal in semifinale affronterà lo statunitense Opelka.