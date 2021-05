Roma: Calenda a Letta, 'propongo patto tra me e Gualtieri per il ballottaggio'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Al Pd faccio una proposta: stringiamo un accordo di reciproco sostegno al ballottaggio. Se, invece, come sembra preferirebbero la Raggi, non ci siamo”. Lo dice Carlo Calenda ad HuffPost.

Letta però non ha detto che al secondo turno sosterrebbero la Raggi... "Letta è stato più sibillino" mentre "Boccia propone da tempo intese con i Cinquestelle al ballottaggio. Il Pd deve decidere se fare un’alleanza con forze liberali e riformiste o con M5S. Non è la stessa cosa".

E se al ballottaggio la scelta fosse tra Raggi e Bertolaso, lei chi voterebbe? "Bertolaso tutta la vita. Per me contano le qualità e le possibilità di mettere in campo un progetto efficace per Roma. Non voterò mai la Raggi".