Pd: De Micheli, 'alle primarie non usare le donne contro il partito'

Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Alle primarie, non usare le donne contro il Pd. Non mi piace la discussione che ci tira in mezzo perché non ci sono candidate donne. Sono le stesse persone che, quando c'è stato un tentativo di avere una leadership femminile, l'hanno stroncato". Lo ha detto Paola De Micheli nel suo intervento alla Direzione del Pd.

"E' evidente che non si sono preparate le condizioni, saremo pronte per la prossima volta ma è inaccettabile che vengano usate le donne contro un partito che si attrezzando per la più grande proposta di parità di genere dell'ultimo decennio", ha aggiunto la ex ministra.