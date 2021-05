Pd: Alfieri, 'prudenza su alleanze, 5 Stelle in travaglio e Conte in difficoltà'**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Quando chiedevamo prudenza sul tema di un matrimonio, un'alleanza strutturale con i 5 Stelle lo facevamo non perchè non credessimo nella necessità di costruire un dialogo, ma perchè vedevamo tutte le difficoltà di un movimento che sta vivendo un travaglio". Così il coordinatore di Base Riformista, Alessandro Alfieri, alla Direzione Pd.

"Per quello ci siamo ritrovati nelle parole che il segretario Letta ha usato due mesi fà in assemblea quando ha provato a rimettere in fila il ragionamento politico: prima la nostra identità" e poi le alleanze. "Noi dobbiamo avere rispetto per il travaglio dei 5 Stelle. Lo abbiamo visto anche nei lavori parlamentari, abbiamo visto la difficoltà dei 5 stelle ad aprirsi a un'alleanza con noi tanto che c'è stata una scissione...".

"Abbiamo caricato anche di eccessiva responsabilità Conte che è andato in difficoltà nei passaggi decisivi come abbiamo visto", sottolinea Alferi. "L'idea di un'alleanza calata dall'altro con i 5 Stelle dappertutto, non funziona. Nella mia città a Varese si è chiuso un accordo, ma ci abbiamo lavorato per mesi, e questo va fatto in prospettiva verso il 2023".