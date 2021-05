Bruxelles, 14 mag. (Adnkronos) - "Molto preoccupata dalla situazione in Israele e a Gaza. Condanno gli attacchi indiscriminati di Hamas contro Israele. I civili di entrambe le parti devono essere protetti. La violenza deve cessare ora". Così in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sull'escalation in Medio Oriente.