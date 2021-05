Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Corriamo ancora il rischio di schiacciarci troppo sulla responsabilità. E per questo fa bene Letta" a chiedere "una missione muova per la maggioranza che coinvolga tutti, perché noi non possiamo più accettare e tollerare l'atteggiamento della Lega". Così il vicesegretario Pd, Peppe Provenzano, alla Direzione Pd.