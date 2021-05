Francia: Les Echos, vendita del gruppo tv M6 in dirittura d'arrivo, in pole Tf1

Parigi, 15 mag. (Adnkronos) - La vendita del gruppo tv francese M6, controllato al 48,26% da Rtl Group (detenuto al 75,1% dal gruppo tedesco Bertelsmann) è in dirittura d'arrivo. In lizza ci sarebbero Vivendi, il finanziere francese Xavier Niel, l'uomo d'affari ceco Daniel Kretinsky proprietario di 'Marianne' e azionista di minoranza di Prosieben.Sat1 e Mediaset ma in pole position ci sarebbe il gruppo televisivo transalpino Tf1. E' quanto scrive 'Les Echos'.

"Sono in tanti in questa fase a considerare che Tf1 ha vinto la partita nonostante la complessità di una fusione con M6 a livello regolamentare", scrive il quotidiano economico francese. "E' l'ipotesi che Bertelsmann ha in testa dall'inizio. Il Ceo, Thomas Rabe sostiene da mesi che il futuro appartiene a gruppi nazionali forti e sogna, nel suo paese di una fusione tra Rtl Group con ProsibienSat1. Poter annunciare domani, in Germania, che in Francia questo processo è già in atto con una fusione tra Tf1 e M6, con lui alla regia, costituirebbe una bella 'equity story' da raccontare ai suoi azionisti", rileva ancora 'Les Echos'.

Tf1 e M6, insieme, controllerebbero i tre quarti del mercato pubblicitario francese. L'Antitrust, rileva il quotidiano francese, "non mancherà di porre dei rimedi per limitare questo potere con il rischio di ridurre fortemente l'interesse di questa operazione ma la trasformazione rapida alla quale è confrontato questo settore alle prese con Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ma anche Google e Facebook pone probabilmente le promesse che questi paletti possano essere tolti tra qualche anno. Sembra essere la scommessa di Tf1".